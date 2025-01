Il fidanzato di Claudia Chessa, la giovane che si è gettata dal balcone di un hotel a Malta, per fortuna non ha riportato gravi conseguenze perché è rimbalzata sul tendone di un bar sottostante, ha ammesso di essere il colpevole del tentativo di suicidio della ragazza.

Il ragazzo ha ammesso la sua colpevolezza

Alessio Lupo, questo il nome del giovane, ha ammesso di fronte al giudice che si è occupato del processo di essere colpevole di “lesioni personali lievi che hanno fatto temere violenze alla sua compagna” come riporta il sito Leggo.it

Il ragazzo ha pagato la multa di 250 euro, gli è quindi stata concessa la scarcerazione con condizionale della durata di 2 anni, potendo quindi lasciare Malta.

Cosa ha spinto la ragazza a gettarsi dal balcone?

La giovane ha raccontato a suo padre come si è svolta la situazione, terminata poi con il gettarsi dal balcone: “Non mi sono buttata, stavo scappando dall’aggressione del mio fidanzato e l’unica via d’uscita era gettarmi dal balcone” – queste le parole pronunciate da Claudia Chessa al padre Silvano e riportate da Leggo.it

Dietro il gesto quindi un altro, ennesimo, tentativo di violenza sulle donne. La ragazza è ora ricoverata in ospedale in previsione di un intervento alla schiena. Per il fidanzato divieto di avvicinamento alla giovane per 3 anni.