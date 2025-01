Il ragazzo è stato interrogato dalla polizia e multato per abuso di stupefacenti, ma è rientrato in Italia.

Claudia Chessa, 18 anni di Arzachena (Sassari), è caduta dal quarto piano di un hotel a Malta, dove si trovava con il fidanzato, 27enne, Alessio Lupo. La giovane ha rivelato al padre di non essersi buttata, ma di stare scappando dal ragazzo.

Cade dal balcone a Malta, Claudia Chessa: “L’unico modo per sfuggire al mio fidanzato”

Non è in pericolo di vita Claudia Chessa, la ragazza sarda di 18 anni caduta dal balcone del quarto piano di un hotel a Malta tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana. Il volo, da circa 12 metri di altezza, è stato fortunatamente attutito dal tendone di un ristorante. Claudia dovrà essere operata domani alla schiena a causa del colpo subito alla spina dorsale. I primi testimoni avevano sentito la ragazza urlare e litigare con il fidanzato ma, in un primo momento, non è stata chiara la dinamica della caduta. E’ stata la stessa ragazza a confidare al padre di non essersi buttata: “non mi sono buttata, stavo scappando dall’aggressione del mio fidanzato e l’unica via d’uscita era buttarmi dal balcone”.

Il fidanzato di Claudia Chessa è già rientrato in Italia

Alessio Lupo, il fidanzato 27enne di Claudia Chessa è stato interrogato dalla polizia di Malta e multato per abuso di stupefacenti. Poi però è stato lasciato libero di fare rientro in Italia. Il rapporto tra i due giovani sarebbe stato burrascoso, infatti i genitori di lei erano preoccupati. Sul caso sta indagando sia la polizia maltese sia quella italiana.