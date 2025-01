Malta, ragazza italiana di 18 anni cade dal quarto piano di un hotel: è in g...

Malta, ragazza italiana di 18 anni cade dal quarto piano di un hotel: è in g...

Turista italiana in vacanza con il fidanzato, a Malta, precipita dalla finestra del quarto piano dell’hotel. Indagini in corso.

Una ragazza italiana di 18 anni, originaria di Arzachena, è attualmente ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Malta, dopo essere precipitata da una finestra di un hotel ieri, domenica 26 gennaio.

Malta, precipita dal quarto piano di un hotel: grave una 18enne italiana

La giovane, in vacanza a Malta con il fidanzato, anch’egli di Arzachena, è caduta dalla finestra della stanza al quarto piano dell’hotel dove alloggiava. Dopo il drammatico evento, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale Mater Dei in gravi condizioni, dove attualmente è ricoverata.

La vita della giovane sarebbe stata salvata grazie alla presenza di una struttura amovibile simile a un telone, posizionata sotto il balcone della sua stanza, che ha attutito la caduta. È stata proprio la ragazza a chiedere aiuto poco prima di perdere conoscenza.

Le forze dell’ordine maltesi stanno cercando di ricostruire quanto accaduto prima della caduta per stabilire se si tratti di un gesto volontario, di un tragico incidente o se vi possa essere un coinvolgimento di terzi. Al momento, le autorità italiane non sono direttamente coinvolte nelle indagini, ma sono state informate dell’accaduto. Per ora nessuna pista è esclusa.

Malta, precipita dal quarto piano di un hotel: le prime indiscrezioni

Secondo le prime ricostruzioni della polizia, sembra che la ragazza possa essersi lanciata dopo un litigio con il fidanzato, che sarebbe già tornato in Italia. Nel frattempo, il padre della giovane, Silvano Chessa, è in contatto con le autorità consolari italiane a Malta per ricevere supporto.