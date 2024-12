Napoli, tragedia in casa: bambina di 4 anni morta dopo una caduta dalle scale

Drammatico incidente questa notte a Tufino, in provincia di Napoli. Una bambina di 4 anni è morta sul colpo dopo essere caduta da una scala interna della sua abitazione.

Bambina morta a Napoli: la tragedia nella notte

La tragedia è avvenuta durante la notte, quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola hanno ricevuto il primo allarme da un’abitazione di via Roma per un incidente domestico. Era l’1:30 quando la bambina ha tentato di scendere al piano inferiore usando una scala a chiocciola, ma è precipitata.

Sul posto sono giunti i medici del 118 e i carabinieri, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: le ferite riportate dalla caduta erano troppo gravi.

Bambina morta a Napoli: la dinamica dell’incidente

Il pubblico ministero di turno, arrivato sul posto, ha deciso di non disporre l’autopsia sul corpo della bambina, che non è stato sequestrato e dovrebbe essere restituito alla famiglia per le esequie.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un tragico incidente. Per questo motivo, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’abitazione di via Roma, al fine di permettere agli investigatori di effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente che ha causato la morte della bambina.