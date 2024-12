Un tragico incidente si è verificato all’alba di oggi, sabato 14 dicembre, sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, vicino allo svincolo di Bolognetta. Un’automobile con cinque giovani a bordo è stata coinvolta in un violento scontro con un’autocisterna.

Incidente mortale sulla statale 121: due morti e tre feriti gravi

Lo scontro è avvenuto attorno alle 6 di questa mattina tra una Seat Leon e un’autocisterna. Nell’incidente, due giovani sono morti sul colpo, mentre gli altri tre occupanti dell’auto si troverebbero in gravi condizioni. Ad avere la peggio due giovani, Ruben Salvatore Ciaccio di 25 anni e Samuele Cusimano di 21 anni, entrambi originari di Villafrati.

All’ospedale Civico sarebbe stato portato un 27enne in gravissime condizioni. Altri due giovani sono stati condotti al Buccheri La Ferla, uno in codice rosso e l’altro in codice arancione. Illeso, invece, il guidatore della cisterna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Misilmeri.

Incidente mortale sulla statale 121: strada chiusa al traffico

La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei soccorsi e lo svolgimento dei rilievi necessari. L’Anas ha previsto alcune deviazioni: per i veicoli diretti a Catania, l’uscita obbligatoria è al km 239,500 (Bivio Bolognetta), mentre per chi viaggia verso Palermo, l’uscita è al km 238,500.