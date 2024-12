La dinamica dell’incidente

Un tragico incidente ha scosso la città di Sassari, dove una donna ha perso la vita e un’altra è rimasta gravemente ferita dopo essere state investite da un’auto mentre attraversavano le strisce pedonali. L’episodio è avvenuto poco prima delle 19 in via Cilea, proprio davanti alla chiesa di Santa Maria Bambina, nel rione Santa Maria di Pisa. La scena dell’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito impotenti alla tragedia.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno prestato soccorso alle due donne coinvolte. Purtroppo, per una di esse non c’è stato nulla da fare, mentre l’altra è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono state giudicate gravi. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente, cercando di capire le cause che hanno portato a questo tragico evento.

La reazione della comunità

La notizia dell’incidente ha colpito profondamente la comunità sassarese, già provata da altre tragedie simili. Molti cittadini si sono riuniti sul luogo dell’incidente per rendere omaggio alla vittima e per esprimere solidarietà alla famiglia. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella zona, con molti residenti che chiedono un maggiore controllo e misure più severe per garantire la sicurezza dei pedoni. La presenza di strisce pedonali non sembra essere sufficiente a prevenire incidenti di questo tipo, e la comunità si interroga su come migliorare la situazione.