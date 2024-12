Un operaio di 65 anni è morto in un cantiere della nuova tangenziale di Tirano, in Valtellina

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 dicembre, a Bianzone, all’interno del cantiere dove sono in corso i lavori per la realizzazione della rotonda della nuova tangenziale di Tirano. Un operaio di 65 anni, originario della Basilicata, è morto.

Il drammatico incidente sul lavoro, avvenuto poco dopo le 13:30, ha scosso il cantiere della tangenziale di Tirano. Un operaio di 65 anni, originario della Basilicata, ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato in un macchinario utilizzato per il trattamento del cemento. L’uomo lavorava per un’impresa piemontese che aveva vinto l’appalto per i lavori della tangenziale.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, giunti sul luogo con ambulanza, automedica ed elicottero, per l’uomo non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo dal macchinario, mentre i carabinieri di Tirano hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, sotto la direzione del capitano Riccardo Angeletti.

L’incidente si è verificato in un cantiere Anas, nell’ambito dei lavori preparatori per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un progetto fondamentale per migliorare la viabilità della zona. Il cantiere edile era stato visitato dal vicepremier Matteo Salvini due giorni fa.

Per far luce sulla vicenda, la Procura di Sondrio, guidata dal procuratore Piero Basilone, ha avviato un’inchiesta per verificare se le condizioni di sicurezza siano state rispettate.