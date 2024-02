Clima: domani Bonelli e Fratoianni a marcia intorno a Mirafiori

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Di fronte a questa destra occorre assumersi responsabilità: abbiamo di fronte una destra negazionista dei cambiamenti climatici, del tutto disattenta alla transizione ecologica, distratta sulle politiche industriali per il futuro. Per Alleanza Verdi Sinistra ...

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – "Di fronte a questa destra occorre assumersi responsabilità: abbiamo di fronte una destra negazionista dei cambiamenti climatici, del tutto disattenta alla transizione ecologica, distratta sulle politiche industriali per il futuro. Per Alleanza Verdi Sinistra giustizia ambientale e giustizia sociale sono gli assi che rendono credibile un’alternativa e credibile ogni proposta politica. Domani mattina, sabato 24 febbraio Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno a Torino alla marcia per il Clima e per il lavoro attorno allo stabilimento di Mirafiori. Appuntamento alle ore 9.30 , porta 5 di Mirafiori, in corso Agnelli 200 ". Si legge in una nota di Avs.