Codere, nel primo trimestre ricavi a 313,8 mln

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Codere, multinazionale leader nel settore dell'intrattenimento e dei giochi, ha annunciato oggi i risultati del primo trimestre del 2024. I ricavi del periodo sono stati pari a 313,8 milioni di euro, il 14% in meno rispetto all'anno precedente, influenzati dalle restrizioni in Messico, che sono migliorate significativamente nel corso del primo trimestre, anche se il loro effetto si vedrà più chiaramente nei prossimi mesi, e dal difficile contesto macroeconomico in Argentina. Escludendo queste due business unit, i ricavi crescono del 4% rispetto al primo trimestre del 2023 e sono superiori al budget per il primo trimestre elaborato dalla società. Codere Online ha registrato una notevole crescita dei ricavi del 34%, raggiungendo i 53 mln, il trimestre più alto della sua storia, guidato dalla buona performance di Messico (+51%) e Spagna (+21%). Inoltre, gli sforzi di marketing in entrambi i mercati ci hanno permesso di ampliare la base clienti attiva di quasi il 25%. Da parte sua, il fatturato del retail nel primo trimestre è stato di 260,8 mln.

L'Ebitda normalizzato del gruppo in questo periodo è stato di 47,3 mln, inferiore del 27% rispetto all'anno precedente, nettamente superiore al budget del primo trimestre. Escludendo Messico e Argentina, aumenta del 20%. Spicca la crescita del 103% su base annua dell'Ebitda normalizzato di Codere Online, che ha raggiunto gli 8,8 mln, grazie alla buona performance della Spagna e soprattutto del mercato messicano. In termini di liquidità, la cassa del gruppo è rimasta stabile durante il periodo, sia nel settore retail (65,5 mln) che in Codere Online (38,5 mln), dimostrando la capacità finanziaria dell'azienda.

Codere sta mantenendo colloqui avanzati con i suoi principali obbligazionisti per finalizzare i termini commerciali di una ricapitalizzazione globale, con l'obiettivo di migliorare significativamente il proprio bilancio e rafforzare la propria struttura di capitale per favorire la propria crescita futura. Il gruppo spera di annunciare presto i progressi su questo processo.