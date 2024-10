Colpita scuola usata come rifugio a Nuseirat, 17 palestinesi uccisi

Roma, 24 ott. (askanews) -Immagini dei danni a una scuola usata come rifugio per sfollati a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, mentre i residenti palestinesi piangono i loro cari uccisi nel raid israeliano. Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi in questo attacco israeliano che ha preso ...