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'Combattenti Stato Maschile', ecco il gruppo fuori legge in Russia che ha rivendicato gli allarmi bomba

'Combattenti Stato Maschile', ecco il gruppo fuori legge in Russia che ha rivendicato gli allarmi bomba

(Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate, i cosiddetti 'Combattenti dello Stato Maschile', che hanno firmato la mail (in italiano, avente per oggetto 'Segnalazione di una minaccia') che ha fatto scattare l'allarme bomba su due voli da Helsinki e da Dublino diretti a Roma, f...

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(Adnkronos) –
A quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, i cosiddetti ‘Combattenti dello Stato Maschile’, che hanno firmato la mail (in italiano, avente per oggetto ‘Segnalazione di una minaccia’) che ha fatto scattare l’allarme bomba su due voli da Helsinki e da Dublino diretti a Roma, fanno parte di un gruppo che si connota per contenuti a forte carattere omofobo, razzista e misogino.

 

Inserita nella galassia del ‘maschilismo radicale’ e ispirata all’ideologia ‘incel’ (‘involuntary celibate’, vale a dire ‘celibe involontario’), questa formazione è da tempo all’attenzione dei nostri apparati di sicurezza e di intelligence ed è stata inserita in Russia nella lista dei movimenti illegali di matrice estremista e terrorista. 

 

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