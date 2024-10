Bonus Spesa 1.000 euro: ecco come funziona

Il bonus spesa da 1.000 euro offre un aiuto alle famiglie in difficoltà. Come accedere, chi può beneficiarne e come presentare la domanda sul sito dell'INPS

A partire dal 2025, le famiglie italiane che affrontano difficoltà economiche potranno beneficiare di un nuovo supporto: un bonus spesa di 1.000 euro.

Come Funziona il Bonus Spesa di 1.000 euro: tutto ciò che c’è da sapere

Questo importo rappresenta un significativo incremento rispetto alle misure attualmente disponibili, ma sarà riservato a chi si trova in situazioni di reale disagio. Per poter accedere a questo aiuto, le famiglie devono soddisfare specifici criteri, come avere un ISEE inferiore a 10.000 euro, essere monoreddito, avere minori a carico e risiedere in aree caratterizzate da elevata disoccupazione. La presenza di uno o entrambi i genitori disoccupati è un ulteriore elemento determinante.

Le richieste per ottenere il bonus potranno essere inviate fino a febbraio 2025. L’importo finale erogato varierà in base alla situazione economica della famiglia, con un massimo di 1.000 euro.

Per presentare la domanda, è necessario accedere al sito dell’INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta approvato, il bonus potrà essere ricevuto in diverse forme: direttamente su un conto corrente, come buoni digitali da spendere in negozi selezionati, o attraverso una carta prepagata, utile per acquisti in supermercati e farmacie convenzionati. Questa iniziativa intende offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, garantendo loro un accesso più facile ai beni essenziali e migliorando così il loro benessere complessivo.