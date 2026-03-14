La longevità non è frutto del caso, ma di abitudini radicate e scelte consapevoli. In Giappone, nelle celebri “Blue Zones”, pratiche come l’Hara Hachi Bu – fermarsi a tavola quando si è sazi all’80% – mostrano come moderazione, ascolto del corpo e connessione sociale possano influenzare positivamente salute e durata della vita. Questo approccio unisce saggezza antica e conferme scientifiche, offrendo spunti concreti per vivere più a lungo e meglio.

Longevità giapponese: vivere cent’anni tra salute, comunità e equilibrio

Il Giappone conferma ancora una volta il primato della longevità: per il 55° anno consecutivo, il numero di centenari nel Paese del Sol Levante ha superato quota 99.000, con una netta predominanza femminile. Secondo il ministero della Salute nipponico, quasi il 90% dei centenari sono donne, con 87.784 persone sopra i 100 anni, mentre gli uomini contano 11.979 unità. La più anziana è Shigeko Kagawa, 114 anni, residente a Yamatokoriyama nella prefettura di Nara, mentre Kiyotaka Mizuno, 111 anni, è l’uomo più longevo del Paese, residente a Iwata nella prefettura di Shizuoka.

Il censimento dei centenari, avviato nel 1963 con soli 153 casi registrati, ha visto un aumento costante: 1.000 nel 1981, 10.000 nel 1998 e una crescita progressiva fino ai giorni nostri. Nel 2024, l’aspettativa di vita media ha raggiunto 87,13 anni per le donne e 81,09 per gli uomini, tra le più elevate al mondo. Gli esperti attribuiscono questo primato principalmente alla riduzione dei decessi per malattie cardiovascolari e tumori comuni, come il cancro al seno e alla prostata. Fattori determinanti sono anche lo stile di vita e l’alimentazione: una dieta povera di carne rossa e ricca di pesce e verdure di stagione, insieme a bassi tassi di obesità, contribuisce in maniera significativa alla longevità e alla prevenzione delle principali malattie croniche.

Come vivere a lungo: il metodo giapponese senza dieta per la longevità

Nelle “Blue Zones” del Giappone, regioni dove i centenari non sono l’eccezione ma la norma, si tramanda un’antica pratica alimentare chiamata Hara Hachi Bu. Derivata dagli insegnamenti confuciani, invita a fermarsi a tavola quando lo stomaco è colmo solo all’80%, privilegiando l’ascolto del corpo rispetto al consumo eccessivo. Non si tratta di un calcolo rigoroso, ma di una vera e propria attitudine mentale: come recita il detto, “Non mangiare fino alla completa sazietà, ma fermati quando ti senti pieno circa all’80%”. La scienza moderna conferma ciò che gli abitanti di Okinawa sanno da secoli: mangiare con moderazione riduce l’apporto calorico senza generare il senso di privazione tipico delle diete restrittive. Questo approccio si traduce in un indice di massa corporea più equilibrato e incoraggia scelte alimentari più salutari, con un maggiore consumo di verdure e una riduzione spontanea di zuccheri e carboidrati raffinati.

Mangiare lentamente e senza distrazioni permette di percepire i segnali di sazietà, evitando l’eccesso: “il cervello impiega circa 20 minuti per registrare che lo stomaco è pieno”. L’obiettivo non è la restrizione, ma una moderazione gentile, in cui la nutrizione di qualità e il piacere del pasto coesistono. Pur non essendo adatta a tutti – come bambini in crescita, anziani fragili o atleti con elevato fabbisogno calorico – questa filosofia offre a molti una via sostenibile per riscoprire l’equilibrio tra cibo, energia e longevità.