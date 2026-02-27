A 66 anni, Raf ha dimostrato a Sanremo 2026 che l’età è solo un numero. Con un fisico tonico, uno stile impeccabile e un volto che sembra ringiovanito, il cantautore ha conquistato il palco e i social, lasciando tutti a chiedersi quale sia il segreto della sua energia e della sua giovinezza apparente.

Sanremo 2026, Raf sorprende a 66 anni: il segreto della sua giovinezza

Salire sul palco dell’Ariston a 66 anni e catturare immediatamente l’attenzione come un quarantenne: questo è stato il colpo d’occhio di Raf al Festival di Sanremo 2026. Non si tratta solo della nostalgia per i grandi successi degli anni ’80, ma di un artista che sembra aver fermato il tempo. Con un fisico asciutto, muscoli definiti e un’energia contagiosa, il cantautore pugliese ha conquistato il pubblico e i social, diventando virale in poche ore. Il suo look moderno, elegante e curato nei minimi dettagli, senza ricorrere ad eccessi estetici, ha consolidato il suo status di icona “fit” della kermesse, lasciando tutti stupiti per freschezza del volto e naturalezza del portamento.

Il merito, come come riportato da Di Lei, è uno stile di vita attentamente studiato. L’allenamento funzionale quotidiano, che alterna cardio a esercizi di forza, gli permette di mantenere tono muscolare e agilità, mentre una dieta bilanciata e ricca di antiossidanti completa la cura del corpo. La mattina inizia con venti minuti di respirazione diaframmatica all’aperto e meditazione, seguiti da un bicchiere d’acqua con zenzero fresco per stimolare il metabolismo e ossigenare i tessuti. “È una routine che riduce lo stress e dà energia per tutta la giornata”.

Dietro il fascino senza età: il segreto di bellezza di Raf a Sanremo 2026

Oltre a forza ed energia, Raf vanta una pelle luminosa e un volto definito che hanno impressionato i fan e gli esperti di estetica. Come riportato da Men’sHealth, la dottoressa Elisa Puma, medico estetico rigenerativo a Milano, commenta: “A 66 anni è normale notare perdita di volume e cedimenti cutanei, ma nel caso di Raf il viso appare compatto, con lineamenti ben definiti e pelle visibilmente sana. È probabile che ci sia un lavoro graduale e discreto, tra micro-dosi di tossina botulinica, filler strutturali e protocolli biostimolanti, eseguiti senza eccessi.”A questi accorgimenti professionali si affianca una routine quotidiana scrupolosa: detersione, tonico illuminante, siero e crema con filtro solare di giorno, crema ridensificante di sera, idratazione costante e alimentazione sana. Yogurt, frutta e cereali integrali al mattino, verdure e proteine leggere a pranzo e cena, olio extravergine sempre protagonista: così Raf mantiene la forma e la freschezza del volto.

Il risultato è un artista che, a 66 anni, sembra sospeso tra esperienza e giovinezza, incarnando un modello di salute, disciplina e cura di sé che va oltre la musica e diventa ispirazione per tutti gli over 60.