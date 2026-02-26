Raf e il rito scaramantico prima di salire sul palco a Sanremo 2026: il video diventa virale

Raf e il rito scaramantico prima di salire sul palco a Sanremo 2026: il video...

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione del pubblico non si è concentrata solo sulle esibizioni sul palco dell’Ariston, ma anche su alcuni momenti di backstage diventati rapidamente virali sui social.

Tra questi, protagonista è Raf, tornato in gara dopo anni con il brano “Ora e per sempre”, che ha attirato curiosità per un particolare gesto compiuto poco prima dell’esibizione.

Il video prima della performance: gesto scaramantico?

Nelle immagini circolate online il cantante appare concentrato nei momenti immediatamente precedenti alla salita sul palco. Un breve gesto, interpretato da molti utenti come rito scaramantico personale, ha scatenato commenti e discussioni.

Sui social, infatti, il pubblico si divide:

c’è chi parla di semplice abitudine pre-performance

chi invece lo interpreta come gesto porta fortuna

altri ironizzano, collegandolo allo spirito del FantaSanremo

I riti scaramantici a Sanremo: una tradizione tra i cantanti

Non è certo una novità: al Festival di Sanremo 2026 i riti scaramantici fanno parte della preparazione degli artisti.

Come emerso anche nei backstage del Festival, molti cantanti adottano piccoli gesti o oggetti portafortuna prima di esibirsi, dai simboli personali fino a vere e proprie routine pre-palco.

In questo contesto, anche il gesto di Raf può essere letto come parte di una tradizione più ampia, fatta di concentrazione, tensione e bisogno di sicurezza prima di affrontare milioni di spettatori.

Raf a Sanremo 2026: il ritorno con “Ora e per sempre”

Al di là della curiosità social, il ritorno di Raf al Festival segna un momento importante della sua carriera.

Dopo anni di assenza, il cantautore è tornato sul palco con un brano intenso, centrato sul tema dell’amore nel tempo, confermando la sua cifra stilistica e la capacità di emozionare anche le nuove generazioni.

Social e viralità: quando il backstage diventa notizia

L’episodio dimostra ancora una volta come Sanremo non sia solo musica, ma anche narrazione digitale.

Ogni gesto, ogni dettaglio dietro le quinte può trasformarsi in contenuto virale, alimentando il dibattito online e aumentando l’attenzione mediatica attorno agli artisti in gara.