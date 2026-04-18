Salvini chiede il blocco delle bollette 2026 e accusa l'immobilismo della Commissione europea

Negli ultimi interventi pubblici il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture ha sintetizzato una linea chiara: tutela dei cittadini, pressione su Bruxelles e attenzione alla diplomazia. Durante la trasmissione Mattino Cinque (venerdì 17 aprile) e in un confronto a RTL 102.5, Matteo Salvini ha riunito temi di politica estera e gestione dell’emergenza energetica, ribadendo che l’Italia non è in guerra con l’Iran né con la Russia e che la priorità deve restare il benessere delle famiglie e delle imprese.

Nei suoi interventi il ministro ha rivendicato la necessità di usare strumenti concreti per contenere i rincari: dal sostegno agli autotrasportatori alla proposta di riportare bollette e prezzi dei carburanti ai livelli precedenti alla crisi. Ha inoltre criticato l’atteggiamento della Commissione europea, chiedendo margini di manovra per utilizzare le risorse già presenti nel bilancio italiano.

In questo dibattito emergono connessioni tra diplomazia internazionale, scelte economiche e conseguenze pratiche per il trasporto e il commercio.

Posizione su Trump, diplomazia e relazioni internazionali

Salvini ha respinto gli attacchi personali a Donald Trump, sostenendo che non si tratta di questioni di salute mentale ma di una strategia che rappresenta l’interesse americano.

Contestualmente ha richiamato alla necessità della diplomazia come strumento prioritario «sia in Ucraina, che in Iran», citando anche l’invito alla mediazione espresso da Papa Leone XIV. La sua lettura collega il quadro internazionale all’impatto domestico: guerre e tensioni si traducono infatti in rincari che finiscono nei bilanci delle famiglie.

Dinamiche e conseguenze per l’Italia

Secondo il ministro, mentre le scelte geopolitiche si susseguono, chi paga il prezzo sono i cittadini: aumenta il costo del gasolio, cresce il prezzo della spesa e diventano più fragili le filiere produttive. Salvini ha sottolineato l’urgenza di evitare ulteriori mesi di conflitto che possano bloccare le petroliere e compromettere forniture energetiche, auspicando un rapido ritorno alla diplomazia per ristabilire scambi commerciali essenziali.

Proposte per il caro energia e lo scontro con Bruxelles

Tra le misure annunciate c’è l’idea, discussa con il ministro dell’Economia e con Giancarlo Giorgetti, di un blocco delle bollette e dei prezzi del carburante ai livelli precedenti alla crisi per tutto il 2026. Salvini ha chiesto alla Commissione europea di consentire di usare le risorse italiane presenti in bilancio per evitare che siano gli italiani a pagare gli effetti delle guerre. Se Bruxelles non dovesse concedere una deroga, ha avvertito, l’Italia potrebbe intervenire unilateralmente per proteggere famiglie e imprese.

Richiesta di sospensione del Patto di stabilità

Il punto chiave è la possibilità di derogare al Patto di stabilità e di usare strumenti come l’aumento degli aiuti di Stato per mitigare i rincari. Salvini ha contestato la discrepanza tra Paesi che hanno spazio di bilancio (come Germania e Francia) e l’Italia, che verrebbe limitata nelle azioni. Ha evocato scenari concreti: aziende che sospendono lavori stradali per l’aumento del bitume del 60-70% e compagnie aeree che devono aumentare i biglietti per via del caro carburante.

Sicurezza, politica interna e iniziative pubbliche

Oltre alle misure economiche, il ministro ha toccato temi di sicurezza e identità politica: il sostegno alle forze dell’ordine con l’incremento di 10.000 carabinieri, il richiamo all’educazione familiare dopo l’omicidio di Massa e la critica ai modelli educativi che, a suo avviso, generano comportamenti violenti. Ha inviato vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia, ribadendo che serve responsabilità genitoriale oltre alle misure istituzionali.

Eventi e schieramenti europei

Salvini ha confermato la partecipazione di figure europee alla manifestazione in Piazza Duomo a Milano, ponendola come un momento per rilanciare un’Europa della pace, del lavoro e della sicurezza. Ha anche commentato il risultato elettorale in Ungheria, definendo la competizione democratica come una prova della normale alternanza politica e riaffermando rapporti personali con leader come Viktor Orbán.

In chiusura, il messaggio è duplice: da una parte la necessità di tornare rapidamente alla diplomazia per limitare l’impatto delle crisi internazionali, dall’altra la determinazione a proteggere il potere d’acquisto degli italiani con misure economiche decise, anche a costo di agire in autonomia se la Commissione europea non concederà la flessibilità richiesta.