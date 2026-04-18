A Barcellona Schlein lancia l'alternativa al ciclo delle destre nazionaliste

La segretaria del Pd Elly Schlein ha sintetizzato a Barcellona la lettura politica che anima molti partecipanti al Global Progressive Mobilisation: secondo lei si è aperta una fase nuova in cui il ciclo delle destre nazionaliste perde slancio. Alla base del suo ragionamento c’è la combinazione tra eventi politici e grandi mobilitazioni civili, che hanno prodotto segnali di cambiamento e alimentano l’idea di un’alternativa progressista in grado di offrire un percorso diverso dalle logiche divisive.

Schlein ha richiamato l’attenzione sulla forza della piazza e della società civile, ricordando un episodio simbolico con numeri molto ampi: la mobilitazione che ha portato 15 milioni di persone a difendere la Costituzione. Per lei quello è stato l’inizio di un percorso che ha poi visto altri risvolti internazionali, interpretabili come segnali di indebolimento delle forze sovraniste e populiste, e che ora aprirebbe la strada a strategie diverse, fondate su cooperazione e solidarietà.

Come nasce l’idea di una nuova fase politica

Nel suo intervento a margine dell’evento, Schlein ha collegato esperienze nazionali e dinamiche globali per spiegare perché, a suo avviso, «il tempo delle estreme destre nazionaliste è finito». Ha indicato come punto di partenza la mobilitazione italiana e ha sottolineato l’importanza di segnali politici recenti, che includono anche esiti elettorali in altri Paesi.

Secondo lei, questi elementi insieme dimostrano che non è inevitabile ripetere sempre le stesse narrative: esiste una possibilità concreta di costruire un modello alternativo che non si basi sull’avversione reciproca tra comunità e Stati.

Il valore delle mobilitazioni collettive

La leader democratica ha definito la grande partecipazione come un fattore che ha rimesso in movimento la politica, evidenziando come la mobilitazione della società civile possa trasformarsi in capacità di influire sulle scelte pubbliche. Questo processo, per Schlein, non è solo emotivo ma strutturale: mobilitazioni come quella che ha difeso la Costituzione possono tradursi in pressione sul piano istituzionale e in nuove alleanze politiche contro le proposte più identitarie delle destre.

Il contesto internazionale e i segnali di cambiamento

Nell’analisi di Schlein rientrano anche eventi che esulano dal quadro italiano, come alcuni risultati politici in Europa e oltre. Ha citato la sconfitta di figure che incarnano politiche nazionaliste come un altro elemento di rottura, collegandola idealmente a leader internazionali che hanno sostenuto visioni simili. Per lei tali esiti elettorali vanno letti come corroboranti dell’idea che sia possibile arginare, e in alcuni casi invertire, l’ondata nazionalista con proposte diverse e più inclusive.

Da parole a pratiche: pace, dialogo e cooperazione

Più che una vittoria simbolica, Schlein ha proposto una strategia: trasformare i segnali di debolezza delle destre in un progetto concreto che punti su pace, solidarietà, dialogo e cooperazione. L’obiettivo dichiarato è costruire reti tra partiti, movimenti e società civile che possano offrire risposte condivise a problemi globali come disuguaglianze, tensioni internazionali e crisi democratiche. La proposta include l’idea di un’azione coordinata a livello transnazionale per contrastare la narrativa che alimenta contrapposizioni nazionali.

Le sfide e le prossime mosse

Schlein ha riconosciuto che l’orizzonte rimane complesso: le reti delle destre dispongono di risorse economiche e mediatiche importanti, e ci sono strutture internazionali che le sostengono. Tuttavia, per lei, l’avvio di una fase nuova passa dall’aggregazione di forze diverse, dall’ascolto delle nuove generazioni e da una scommessa sulla capacità delle comunità di dialogare. A Barcellona, l’appuntamento internazionale ha rappresentato per molti l’occasione per tracciare linee politiche e organizzative che potrebbero consolidarsi nei mesi a venire, se le energie mobilitate sapranno tradursi in progetti comuni.

In conclusione, il messaggio di Schlein al Global Progressive Mobilisation è netto: non si tratta solo di celebrare vittorie elettorali o manifestazioni di piazza, ma di avviare una fase di ricostruzione politica basata su valori condivisi. La sfida è trasformare il consenso civico in capacità di governo e di politica internazionale, mantenendo al centro idee come la cooperazione multilaterale e il reciproco riconoscimento tra comunità.