Commesse Anas: La Russa, 'Meloni presterà massima attenzione a nomine vertici'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – "Con Verdini ho un buon rapporto sin dai tempi del Pdl. Credo che farà comunque bene il Governo" a guardare "con la lente di ingrandimento" le nomine ai vertici dell'Anas "per il bene dei cittadini. Conoscendo Giorgia non ho il minimo dubbio che presterà particolare attenzione a quelle nomine perché ogni dubbio sia fugato". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un'intervista a 'La Stampa'.