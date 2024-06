Comunali: Schlein, ‘netto rafforzamento Pd’

Roma, 25 giu. - (Adnkronos) - "Il Pd è il primo partito nei capoluoghi di regione tranne che a Potenza ed è la prima lista in 19 città su 29. E' un netto rafforzamento. Siamo passati da un quadro in cui la destra aveva 13 capoluoghi e noi 13, ad un quadro in cui noi ne...

Roma, 25 giu. – (Adnkronos) – "Il Pd è il primo partito nei capoluoghi di regione tranne che a Potenza ed è la prima lista in 19 città su 29. E' un netto rafforzamento. Siamo passati da un quadro in cui la destra aveva 13 capoluoghi e noi 13, ad un quadro in cui noi ne abbiamo 17 e la destra 10. Abbiamo strappato in tutto sei comuni. Abbiamo perso a Lecce". Così Elly Schlein al Nazareno.