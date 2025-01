Le prove scritte dei concorsi per l'assunzione in ruolo dei docenti, su posto comune e di sostegno, iniziano il 19 febbraio 2025.

Partono i concorsi per la scuola 2025. Mercoledì 19 febbraio avranno inizio le prove scritte dei concorsi ordinari per l’assunzione in ruolo dei docenti, sia su posto comune che di sostegno, nella scuola dell’infanzia e primaria. A seguire, le prove per la scuola secondaria di I e II grado il 25 al 27 febbraio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle prove.

Concorsi scuola 2025: numeri record, oltre 239mila aspiranti per pochi posti

In totale sono 239.100 i candidati che hanno presentato domanda entro il 30 dicembre 2024, suddivisi in 36.772 per la scuola dell’infanzia e primaria, e 202.328 per la scuola secondaria.

Il bando mette a disposizione meno di 20mila posti: 8.355 per la scuola dell’infanzia e primaria e 10.677 per la scuola secondaria, con circa un quarto di questi riservati ai posti di sostegno.

Concorsi scuola 2025: le prove

La procedura prevede una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli. Ogni candidato dovrà rispondere a un totale di 50 domande, suddivise in: 10 riguardanti tematiche pedagogiche, 15 di psicopedagogia, 15 di metodologia didattica, 5 sulla lingua inglese e 5 sull’uso delle tecnologie digitali in ambito didattico.

Gli argomenti specifici della disciplina saranno trattati nella prova orale, alla quale, a seguito di una recente modifica normativa, accederanno un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili nella regione per la categoria di concorso, purché il candidato ottenga almeno 70 punti su 100.

Le prove si terranno nella regione di riferimento indicata dal candidato al momento della domanda.