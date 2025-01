Le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 sono partite martedì 21 gennaio sulla piattaforma Unica, ma il sito sembrerebbe essere andato in tilt.

Iscrizioni scuola su piattaforma Unica: posticipata la scadenza, la data

La causa sembra essere da ricercare nell’enorme numero di persone che ci hanno tentato. Molti genitori e famiglie hanno segnalato errori e rallentamenti che hanno superato l’ora, con molti che non sono riusciti a completare l’iscrizione. Comunque, c’è ancora tempo per sistemare tutto. Quando la scadenza per presentare le domande? La scadenza è stata posticipata al 10 febbraio, come comunicato dal ministero dell’Istruzione. In partenza, le iscrizioni dovevano avvenire tra l’8 e il 31 gennaio, ma la decisione di estendere il termine è arrivata dopo una comunicazione ufficiale del 3 gennaio. Quindi, invece di dover fare tutto in fretta, le famiglie hanno più tempo, e la finestra per iscriversi è stata spostata dal 21 gennaio al 10 febbraio. Ma perché questo slittamento? La motivazione, a quanto pare, è stata quella di consentire alle scuole di organizzare meglio l’orientamento per gli studenti, dando loro e alle famiglie più tempo per riflettere sulla scelta scolastica. In fondo, non è una decisione che si prende alla leggera, e c’è sempre quel dubbio: “Sto scegliendo la scuola giusta per mio figlio?”. A volte, con un po’ più di tempo, si riesce a chiarirsi le idee.

Iscrizioni scuola su piattaforma Unica: la scelta del percorso formativo giusto

A novembre, il ministro Valditara aveva scritto una lettera alle famiglie per parlare dell’importanza dell’orientamento scolastico, soprattutto in vista del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. Una scelta che, come sottolineava lui stesso, può influenzare il futuro dei ragazzi, non solo dal punto di vista educativo, ma anche professionale. E, diciamocelo, non è cosa da poco. La lettera si concludeva con un invito a scegliere percorsi che aiutino i giovani a realizzare i loro sogni, trasformando le vocazioni in progetti concreti. Insomma, tra ritardi sulla piattaforma Unica e riflessioni sulla scuola giusta, la situazione è abbastanza complicata per molti genitori. Speriamo solo che questi problemi tecnici vengano risolti, così che tutti possano completare le iscrizioni senza troppa fatica. Per ora, l’importante è avere il tempo di fare la scelta giusta, con calma.