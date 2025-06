Taglio del nastro per la nuova sede del MODAVI: nasce il progetto SFERA in un bene confiscato alla criminalità organizzata

Roma, 27 giugno – Con il taglio del nastro avvenuto ieri in Via XX Settembre 49, a Roma, è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede nazionale del MO.D.A.V.I. – Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività.

«La scelta del 26 giugno non è casuale, ma profondamente legata alla nostra missione: da sempre siamo impegnati nel contrasto alle dipendenze e nella promozione di stili di vita sani. Per questo abbiamo voluto inaugurare la nostra nuova sede proprio nella Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga che coincide con la nostra iniziativa “Viva la Vita”» – ha dichiarato il Presidente nazionale del MODAVI, Francesco Piemonte, aprendo i lavori della giornata.

La cerimonia ha rappresentato un momento fortemente simbolico per l’associazione, che ha anche presentato il progetto SFERA – Sostegno Psicologico e Informazione, un centro multifunzionale per il contrasto delle dipendenze, il supporto psicologico e l’orientamento rivolto soprattutto ai giovani.

Il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, ha sottolineato con decisione l’importanza di una linea chiara nella lotta alle dipendenze: «Il 26 giugno e “Viva la Vita” sono importantissimi perché l’utilizzo di droghe è una minaccia seria e attuale. La nostra azione si muove lungo due direttrici: prevenzione e promozione di una vita sana, ma soprattutto un rifiuto netto della normalizzazione dell’uso di droghe. Le droghe fanno male, tutte, senza eccezioni. E grazie a Wanda Ferro e a realtà come il MODAVI, questi beni non solo vengono restituiti alla collettività, ma vengono valorizzati e trasformati in luoghi che generano valore sociale, offrendo nuove opportunità alle persone più fragili».

A seguire, le parole di Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno con delega all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati: «Oggi inauguriamo la nuova sede del MO.D.A.V.I. in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Una struttura nelle cui stanze prima avvenivano attività criminali oggi può finalmente tornare a disposizione di tutti i cittadini per una battaglia, quella contro ogni forma di dipendenza, prioritaria e necessaria. La diffusione della cultura della legalità e il contrasto ad ogni dipendenza sono due sfide profondamente collegate che solo insieme possiamo vincere».

Durante l’incontro è intervenuto anche Anthony Lo Bianco, Presidente di Valentia APS, partner del MODAVI nel progetto SFERA, che ha ricordato: «Ricordo bene quando nacque l’idea, durante una telefonata con Francesco Piemonte. Ci siamo detti: perché non trasformare un bene confiscato in un luogo aperto ai più fragili? È nato così il progetto SFERA – acronimo di Sostegno Psicologico e Informazione – con l’obiettivo di ascoltare i giovani, informarli, accompagnarli. Oggi nessuno parla più davvero con loro, ma noi vogliamo invertire questa tendenza, dare spazio all’ascolto, restituire fiducia, costruire comunità».

A conclusione della giornata, sono state presentate anche le tappe della campagna nazionale “Viva la Vita”, che in questi giorni stanno coinvolgendo le sedi territoriali del MODAVI con iniziative di sensibilizzazione, sport, pulizia ambientale e promozione del benessere. Le attività in programma:

LAZIO

– 26 giugno, ore 15:00 – Roma, Via XX Settembre 49

Inaugurazione nuova sede MODAVI e presentazione progetto SFERA

– 29 giugno, ore 15:00 – Viterbo, Piscina Comunale

Partita di pallanuoto

PUGLIA

– 25 giugno, ore 9:00 – Torre Mileto (FG), Lido Fuori Rotta

Partita di beach volley

CAMPANIA

– 26 giugno, ore 8:00 – Nocera Inferiore (SA), Villa Comunale “Roberto De Sauget”

Risveglio in danza

– 26 giugno, ore 19:00 – San Cipriano Picentino (SA), Stadio D. Zoccola

Partita di calcio

LOMBARDIA

– 26 giugno, ore 18:00 – Cadorago (CO), Polisportiva Comense

Partita di pallacanestro

CALABRIA

– 26 giugno, ore 9:00 – Isola di Capo Rizzuto (KR), Spiaggia del Porticciolo

Pulizia della spiaggia

– 26 giugno, ore 16:00 – Pizzo (VV), Spiaggia Malferà

Pulizia della spiaggia

SICILIA

– 2 luglio, ore 19:30 – Acireale (CT), Istituto San Luigi

Partita di pallacanestro