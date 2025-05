Consiglio d'Europa: Mattarella riceve Pisani

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Come annunciato ieri sera, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il capo della Polizia- direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani. Un incontro, come veniva spiegato, voluto dal Capo dello Sta...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – Come annunciato ieri sera, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il capo della Polizia- direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani. Un incontro, come veniva spiegato, voluto dal Capo dello Stato per riconfermare la stima e la fiducia della Repubblica nelle Forze dell’Ordine, la cui azione si ispira allo spirito democratico e ai valori della Costituzione, dopo le polemiche suscitate dalle affermazioni della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa.