Consiglio Difesa, solidarietà e sostegno a Israele, preoccupazione per civili Gaza

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Il Consiglio supremo di Difesa "ha rinnovato la vicinanza e la solidarietà della Repubblica italiana al popolo israeliano ad un anno di distanza dal barbaro attacco di Hamas contro inermi cittadini e reputa indispensabile l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi ancora trattenuti in disumana detenzione. Il Consiglio sostiene convintamente il diritto di Israele alla propria esistenza in pace e sicurezza e alla difesa dagli attacchi, nel rispetto del diritto internazionale e umanitario". Lo riferisce il comunicato emesso al termine della riunione presieduta questa mattina al Quirinale dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Presenti il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; i ministri della Difesa, Guido Crosetto, e delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso; il capo di stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano; il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti; il consigliere del Presidente della Repubblica per gli Affari del Consiglio supremo di Difesa, Francesco Saverio Garofani.

"Preoccupa -prosegue il comunicato- il perdurare di gravi e inaccettabili recrudescenze di sentimenti di antisemitismo, da condannare e contrastare con determinazione. Nello stesso tempo, è profonda la preoccupazione per le inaccettabili condizioni dei civili a Gaza, la cui popolazione continua a patire indicibili lutti e sofferenze e ha diritto ad essere sottratta alle distruzioni e alla violenza della guerra".

"Il Consiglio valuta urgente raggiungere un immediato cessate il fuoco a Gaza ed assicurare, con efficacia e senza ostacoli, la distribuzione degli aiuti umanitari. Occorre, con determinazione, lavorare ad una soluzione negoziata tra Israele e Palestina che, con il concorso della comunità internazionale, preveda la creazione di due Stati sovrani e indipendenti".