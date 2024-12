Controlli sui b&b: irregolarità in un b&b su 5 in Italia

I Nas rivelano irregolarità in molte strutture ricettive, con Roma in cima alla lista.

Un’analisi preoccupante delle strutture ricettive

In un recente rapporto, i Nas hanno rivelato che circa il 20% delle strutture ricettive controllate in Italia presenta irregolarità. Questo dato allarmante emerge da un’operazione condotta su oltre 1000 b&b in tutto il paese, con un focus particolare su Roma, dove le irregolarità sono risultate più elevate. In vista del Giubileo, le autorità hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza e la qualità dei servizi offerti ai turisti.

Le principali violazioni riscontrate

Le irregolarità più comuni riscontrate dai Nas includono carenze igienico-sanitarie, violazioni in materia di sicurezza e difformità nei titoli autorizzativi. In particolare, sono state segnalate strutture che hanno aumentato la loro capacità ricettiva senza le necessarie autorizzazioni, mettendo a rischio la sicurezza degli ospiti. Inoltre, dieci strutture sono state sequestrate o sospese, con un valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro.

Il caso del b&b abusivo in provincia di Pescara

Un episodio particolarmente eclatante è stato il rinvenimento di un b&b totalmente abusivo in provincia di Pescara, allestito all’interno di un garage di una abitazione privata. Questo caso evidenzia come alcune strutture operino al di fuori della legge, sfruttando la domanda turistica senza rispettare le normative vigenti. Le autorità stanno lavorando per garantire che tutti i b&b rispettino le leggi e offrano un servizio sicuro e di qualità.

Implicazioni per il settore turistico

Le irregolarità riscontrate dai Nas non solo mettono in discussione la sicurezza dei turisti, ma hanno anche ripercussioni sul settore turistico nel suo complesso. La reputazione di una città come Roma, meta ambita da milioni di visitatori, può essere compromessa da strutture che non rispettano le normative. È fondamentale che le autorità continuino a monitorare e a sanzionare le irregolarità per garantire un’offerta turistica di qualità e sicura.