COP29, l'inviato Usa: l'azione per il clima non si fermerà con Trump

Milano, 11 nov. (askanews) – Il principale inviato di Washington sul clima sta cercando di rassicurare i paesi che partecipano ai negoziati sulla COP29 sul fatto che la rielezione di Donald Trump non porrà fine agli sforzi degli Stati Uniti per combattere il riscaldamento globale. L’inviato americano John Podesta ha riconosciuto che la prossima amministrazione americana “cercherà di cambiare direzione” sull’azione per il clima, ma ha detto che le città, gli stati e i cittadini americani prenderanno il sopravvento.