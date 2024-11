Coppa Davis, la vittoria storica dell'Italia: gli azzurri sono campioni del mondo

Era dai tempi di Panatta che l’Italia non saliva sul gradino più alto del podio nella Coppa Davis, il mondiale del tennis. C’è voluto Jannik Sinner, oltre 40 anni dopo per far tornare l’Italia alle vette dello sport di racchetta più amato. Prima il trionfo del 2023, ora il bis del 2024: gli azzurri sono dominanti e non sembrano avere intenzione di fermarsi qui.

Coppa Davis, l’Italia è campione del mondo

Non solo Sinner e Berrettini, protagonisti in prima persona della finalissima dominata dall’Italia ieri contro l’Olanda, da citare anche Musetti, Vavassori e Bolelli, oltre al capitano Filippo Volandri. Sono loro i nomi degli italiani che da meno di 24 ore sono tornati ad essere campioni del mondo del tennis. Sì, perché l’Italia si era presentata alle finali di Coppa Davis di Malaga con il favore del pronostico, ma anche con la pressione di dover riconfermarsi in vetta dopo la vittoria di 12 mesi prima. Pressione che sembra una parola sconosciuta soprattutto per l’attuale numero uno del mondo che non ha avuto grossi problemi a vincere i tre singolari e il match di doppio in cui è stato chiamato in causa in questa settimana. Un’affermazione importantissima per Sinner, che diventa il primo tennista della storia ad aggiudicarsi in un solo anno due prove dello Slam, le Atp Finals e la Davis. Particolarmente emozionato anche Matteo Berrettini, presente un anno fa solo in veste di spettatore, a causa di un infortunio, e che sembra tornato ai suoi massimi livelli proprio nella settimana più importante.

Coppa Davis, dopo le donne trionfano anche gli uomini

La storica affermazione in campo maschile si aggiunge a quella ottenuta dalle donne italiane solo pochi giorni prima. Errani, Bronzetti e Paolini avevano sconfitto la Polonia in finale della Billie Jean Cup, diventando campionesse mondiali in attesa di vedere cosa avrebbero fatto i colleghi maschi. Anche in questo caso parliamo di un record, mai all’Italia era capitato di trovarsi sulla vetta del mondo del tennis in entrambi i circuiti.