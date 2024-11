Tennis: Bjk Cup Finals, Errani-Paolini vincono doppio, Italia batte Giappone 2-1 e va in semifinale

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - L'Italia batte 2-1 in rimonta il Giappone nei quarti di finale della Billie Jean King Cup e si qualifica per le semifinali, per il secondo anno consecutivo, dove attende l'avversario della sfida tra la Polonia e la Repubblica Ceca. Per le azzurre è stata ...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – L'Italia batte 2-1 in rimonta il Giappone nei quarti di finale della Billie Jean King Cup e si qualifica per le semifinali, per il secondo anno consecutivo, dove attende l'avversario della sfida tra la Polonia e la Repubblica Ceca. Per le azzurre è stata decisiva la vittoria nel doppio dove Sara Errani e Jasmine Paolini si sono imposte 6-3, 6-4 sulle giapponesi Aoyama-Hozumi. Precedentemente l'azzurra numero 4 del mondo si era imposta nettamente sulla giapponese Moyuka Uchijima, mentre Elisabetta Cocciaretto era stata sconfitta in tre set da Ena Shibahara.