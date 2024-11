La coppia d'oro dell'Italia, formata da Sinner e Berrettini, sconfigge il doppio argentino: l'Italia è in semifinale di Coppa Davis

A distanza di un anno, l’Italia torna nuovamente in semifinale di Coppa Davis e glia avversari sono ben noti. Si tratta dell’Australia, la compagine che Sinner e soci avevano sconfitto nella storica finale del 2023.

Coppa Davis, Italia in semifinale: decisivi Sinner e Berrettini

L’avventura italiana a Malaga non era iniziata nel migliore dei modi, complice la sconfitta netta nel primo singolare di Lorenzo Musetti, parso sottotono nella sfida contro Cerundolo che aveva regalato l’1 a 0 ai sudamericani. Nel secondo singolare, però, gli azzurri schierano il numero uno del mondo e la musica cambia. Vittoria netta di Jannik Sinner ai danni di Baez e l’Italia pareggia. Il doppio si rivela ancora una volta decisivo: il coach Filippo Volandri sceglie la coppia pesante. Il destino dell’Italia è nelle mani ancora di Sinner e di Matteo Berrettini.

Il doppio di Sinner e Berrettini: i prossimi avversari

E i due alfieri principali della nazionale di tennis azzurra non tradiscono le attese. Nonostante la poca abitudine nel giocare insieme, il romano e l’altoatesino hanno battuto gli esperti doppisti argentini Gonzalez e Molteni con il punteggio di 6-4, 7-5. Una prestazione convincente, soprattutto al servizio, per entrambi gli italiani che quando scambiano da fondo sono di un’altra categoria rispetto agli avversari. L’Italia approda così in semifinale, dove se la vedrà con l’Australia con un occhio verso la finale.