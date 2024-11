Jannik Sinner batte ancora Taylor Fritz, così come aveva fatto in finale agli Us Open e nel round robin di questo torneo, e si aggiudica per la prima volta in carriera le Atp Finals. Il padrone di casa domina a Torino e diventa il primo ‘Maestro‘ italiano.

Jannik Sinner vince a Torino: il 2024 dominato del tennista italiano

Sinner ‘Maestro’ del tennis mondiale. L’appellativo che si conferisce ogni anno al vincitore delle Atp Finals è più che mai meritato per Jannik che nel 2024 ha davvero dominato sulla concorrenza. Il numero uno del tennis mondiale ha iniziato la sua stagione con l’affermazione agli Australian Open, un successo storico, e ha proseguito a vincere tantissimo anche nell’arco dei mesi successivi. La riconferma del titolo di Rotterdam, la nuova affermazione a Miami, e poi Halle e Cincinnati, fino ad arrivare agli Us Open e alle Atp Finals. Era dai tempi di Federer e Djokovic che un tennista non riusciva nell’impresa di vincere entrambi gli slam sul cemento e le Finals nel medesimo anno. Un’impresa che a soli 23 anni consegna Sinner già alla storia del tennis, ma l’italiano ha ancora molta strada davanti a sè per aggiornare i libri dei record.

Jannik Sinner vince a Torino: la Coppa Davis

I successi di questo 2024 sono forse un’onda lunga della fine del 2023, straordinaria, di Jannik. Negli ultimi mesi dello scorso anno, infatti, l’altoatesino aveva già dimostrato di non essere secondo a nessuno, quando aveva trascinato l’Italia ad un’affermazione storica nella Coppa Davis. E proprio in questi giorni, Sinner sarà chiamato a bissare l’impresa. A Malaga, infatti, l’Italia si giocherà da favorita, le nuove finali del mondiale del tennis. Tutti i tifosi sono in attesa di vedere se gli azzurri saranno in grado di riconfermare il titolo, Jannik potrebbe rivelarsi ancora la carta vincente.