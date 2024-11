Un Jannik Sinner che si potrebbe definire chirurgico batte Taylor Fritz nella seconda giornata del suo girone alle Atp Finals di Torino ipoteca, o quasi, il passaggio del turno in semifinale come primo.

Atp Finals, Sinner vince ancora: la vittoria contro Fritz

6-4 6-4, il punteggio finale. Fritz, suo sfidante nella finale dell’ultima edizione degli Us Open perde il servizio in entrambi i set nel momento decisivo del decimo game. Di fronte a lui, un Sinner cinico, che sembra poter vincere partite contro gli avversari più temibili pur non dando fondo al 100% delle sue possibilità attuali. Jannik, fresco vincitore del premio di numero uno di fine anno, conferma ancora una volta il suos tatus sul campo da gioco e il pubblico di Torino lo acclama come mai aveva potuto fare per un tennista italiano.

Atp Finals, Sinner vince ancora: le combinazioni per la semifinale

Ora Jannik ha in programma la terza e ultima sfida del suo girone delle Atp Finals e, forse, sulla carta è anche quella più complicata. L’italiano, infatti, dovrà vedersela con Daniil Medvedev, che ieri ha battuto 2 set a 0 De Minaur, dando segnali di vita dopo un primo match disastroso. A Sinner, però, basterà vincere un set nella terza partita per qualificarsi alle fasi finali dell’ultimo torneo Atp dell’anno e provare a chiudere in bellezza un 2024 da sogno.