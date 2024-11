Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Marco Angulo, centrocampista di 22 anni, venuto a mancare dopo aver trascorso trentacinque giorni in ospedale in seguito ad un incidente d’auto in cui sono rimaste coinvolte più persone.

Tragedia in Ecuador, morto il calciatore Marco Angulo

L’incidente è avvenuto più di un mese fa a Quito, a circa 300 chilometri da Esmeraldas, la città natale di Angulo. Con la sua scomparsa, sono in totale tre le vittime dell’incidente: in seguito allo schianto persero la vita anche Roberto Cebezas Simisterra, terzino sinistro dell’Indipendente Juniors, e Victor Charcopa Nazareno, che non era un calciatore professionista.

Chi era Marco Angulo, il calciatore scomparso

All’inizio della sua carriera, Angulo era considerato uno dei più grandi talenti dell’Ecuador degli ultimi anni. Nel 2020 è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell‘Independiente del Valle in Copa Libertadores Under 20. Dopo una stagione all’FC Cincinnati nella Major League Soccer, è tornato in patria firmando per la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Il 22enne non era un titolare della squadra, che è prima in classifica. Nell’ultima partita giocata in campionato il 6 ottobre, Angulo era entrato nel finale: sono stati i suoi ultimi minuti da calciatore, visto che qualche giorno dopo è avvenuto l’incidente stradale

