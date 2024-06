Secondo quanto raccontato da ‘Nk News‘, si sarebbe trattato di un fatale incidente del tutto involontario: molti soldati di Pyongyang sono morti nelle scorse ore a seguito di un’esplosione di alcune mine al confine intracoreano.

Corea del Nord, esplosioni incontrollate di mine: soldati morti

Sappiamo che Pyongyang sta in questo momento portando avanti consistenti lavori di rafforzamento all’interno della zona demilitarizzata del confine intracoreano. E proprio lì, nella giornata di ieri, si sarebbe verificato il tremendo incidente che ha coinvolto tantissimi soldati nordcoreani. Per un atto accidentale, alcune mine sono esplose nelle vicinanze dei militari, che nulla hanno potuto fare per salvarsi. A far circolare per primo la notizia è stato l’organo di stampa ‘Nk News‘, basato a Seul, ma che si occupa di fornire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla Corea del Nord.

Corea del Nord, esplosioni incontrollate di mine: la Sud Corea

Sull’episodio, sono intervenuti anche i vertici militari della Corea del Sud: “Queste attività sembrano essere misure volte a rafforzare il controllo interno dei militari e dei residenti nordcoreani e respingere i loro tentativi di attraversare il confine” – hanno spiegato.