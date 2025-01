La Corea del Nord ha annunciato il lancio del suo primo missile ipersonico del 2025, diretto verso il Mar del Giappone.

Corea del Nord lancia missile ipersonico sul Mar del Giappone

Il leader Kim Jong-un ha dichiarato che un nuovo sistema missilistico ipersonico, impiegato in questo test, ha lo scopo di intimidire i rivali del Paese nell’area del Pacifico.

“Il sistema missilistico ipersonico scoraggerà in modo affidabile tutti i rivali nella regione del Pacifico che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza del nostro Stato“, ha affermato Kim Jon-un, come riportato da KCNA.

Il missile, definito dall’esercito sudcoreano come un missile balistico a raggio intermedio, è stato lanciato in direzione del Mar del Giappone, noto anche come Mare Orientale. Avrebbe coperto una distanza di 1.500 chilometri, superando la stima di 1.100 chilometri fornita dall’esercito sudcoreano, e raggiunto una velocità oltre dodici volte quella del suono prima di immergersi nel mare.

Le proteste dopo il lancio del missile ipersonico sul Mar del Giappone

Il ministro della Difesa giapponese, generale Nakatani, ha dichiarato ai giornalisti a Giakarta, durante una visita in Indonesia, che Tokyo ha formalmente protestato con Pyongyang per il test missilistico, sottolineando che le azioni della Corea del Nord, inclusi i test precedenti mettono a rischio la pace e la sicurezza del Giappone e della regione, oltre a quella della comunità internazionale.

Il primo ministro Shigeru Ishiba ha affermato durante la sua prima conferenza stampa dell’anno a Ise, nel Giappone centrale, che la frequenza dei lanci missilistici nordcoreani è stata molto alta e ha espresso serie preoccupazioni.

Inoltre, durante una conferenza stampa congiunta a Seul con il ministro degli Esteri sudcoreano Cho Tae Yul, Blinken ha deplorato il lancio missilistico della Corea del Nord, definendolo: