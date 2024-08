Sette persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite in un incendio avvenuto in un hotel di Becheon, un sobborgo occidentale di Seul, in Corea del Sud.

Corea del Sud, incendio in un hotel

L’allarme, come riportano i media coreani, è scattato poco prima delle 20 (ora locale) di giovedì 22 agosto. Le autorità locali hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incendio che, secondo i primi riscontri, dovrebbe essere partito da una stanza dell’ottavo piano: la persona che occupava la stanza si era lamentata con il personale dell’hotel perché nella camera c’era un odore di fumo e aveva chiesto di essere spostata. Le fiamme in poco tempo si sono diffuse anche al piano superiore, generando una densa nube di fumo. Per domare l’incendio è stato necessario l’intervento di 160 vigili del fuoco: il rogo è stato spento soltanto dopo le 22, non sono ancora chiare le cause. Nelle 64 stante dell’hotel, alto nove piani e costruito nel 2003, non erano presenti gli irrigatori: la legge, che li rendeva obbligatori negli edifici alti più di sei piani, è stata promulgata nel 2017.

Sette morti e dodici feriti

Il bilancio dell’incendio è di sette morti e dodici feriti: cinque vittime sono state trovate all’interno delle loro stanze, nei corridoi e nelle scale tra l’ottavo e il nono piano, uccise molto probabilmente per aver inalato il fumo. Le altre due vittime sono morte dopo essersi lanciate dalle finestre sul gonfiabile installato dai vigili del fuoco: entrambi non sono sopravvissuti all’impatto.

