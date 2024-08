Nella serata di giovedì 22 agosto, intorno alle 21, si è verificato un incidente stradale a Fossacesia, in provincia di Chieti: il bilancio è di due vittime, un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19.

Incidente a Chieti, moto contro un palo: morti due giovani

Carlo Rizzo, 18 anni, e Giorgia Apollonio, 19 anni, erano in sella ad una Honda e stavano andando ad una festa di compleanno. Secondo quanto al momento ricostruito, i due giovani si sarebbero scontrati con un palo dopo aver perso il controllo della moto. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo ai due giovani: una volta giunti sul posto i soccorritori del 118, per i due ragazzi, a terra accanto alla moto distrutta, non c’era ormai più niente da fare. L’incidente è avvenuto a Fossacesia, nei pressi della zona artigianale Sterpari sulla strada comunale via Vecchia Scorciosa, arteria parallela alla provinciale Lanciano-Fossacesia.

Le cause dello schianto

Per procedere con i rilievi, sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Ortona e della stazione di Fossacesia che hanno avviato le indagini e stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Si indaga sulle cause dello schianto: da capire se sia legato all’alta velocità, o se sia stato causato da una possibile distrazione o da altri veicoli. I familiari, subito informati dell’accaduto, sono giunti sul luogo dell’incidente dopo pochi minuti, scoprendo così la morte dei due ragazzi.

