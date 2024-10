Arrestato per corruzione Paolino Iorio, direttore generale dell'azienda stata...

Arrestato ieri sera, lunedì 14 ottobre, per corruzione il dirigente Paolino Iorio della Sogei, società di informatica controllata al 100% dal Ministero dell’Economia.

La società Sogei e l’arresto del dirigente

L’indagine della procura della Repubblica di Roma sulla Sogei, Società Generale d’Informatica S.p.A controllata al 100% dal ministero dell’Economia e delle finanze, ha portato all’arresto di Iorio e di un imprenditore. Le accuse sono quelle di corruzione e turbativa d’asta. Inoltre, anche altre 18 persone e 14 società sarebbero finite al centro dell’inchiesta avviata dalla procura di Roma.

Iorio sarebbe stato arrestato in flagranza di reato mentre riceveva una “mazzetta” da un imprenditore: il dirigente avrebbe intascato circa 15mila euro. Al momento si troverebbe agli arresti domiciliari.

Le indagini delle forze dell’ordine

Secondo le prime indiscrezioni, non si sarebbe trattato di un caso isolato. L’accusa sostiene che Iorio avrebbe intascato mazzette due volte al mese dal novembre del 2023 per agevolare una serie di contratti stipulati con Sogei, che complessivamente valgono oltre cento milioni di euro. A tal proposito, sono scattati i controlli presso le società Digital Value Spa e Olidata Spa.

Indagato il referente di Elon Musk in Italia

Andrea Stroppa, classe ’94, è tra le persone indagate dalla Procura di Roma nel procedimento che ha portato all’arresto del dg di Sogei, Paolino Iorio, e in cui si procede per corruzione e turbativa d’asta.