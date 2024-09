Un'azione imprudente richiama l'attenzione della Guardia di Finanza che scopre quindici chilogrammi di cocaina.

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Bolzano ha reso noto che quasi 15 kg di cocaina sono stati confiscati e due individui arrestati: un uomo albanese di 52 anni e una donna italiana di 37 anni, entrambi residenti in Abruzzo. L’intervento è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato durante un controllo stradale vicino all’uscita dell’autostrada Bolzano Sud. Al vedere la presenza dei finanzieri, l’auto con i due a bordo ha tentato di cambiare corsia in modo spericolato, con l’intento di sfruttare il pesante traffico per eludere il controllo. Tuttavia, tale manovra si è rivelata controproducente, poiché la pattuglia ha intercettato il veicolo, costringendolo a fermarsi a bordo strada. L’uomo albanese a bordo aveva un passato penale legato alla droga, così come l’intestatario del veicolo, un altro cittadino albanese. Sono stati impiegati anche cani antidroga, che hanno individuato nel bagagliaio dell’auto 15 buste sigillate nascoste in un pacco, contenenti quasi 15 chili di cocaina. Se fosse stata venduta, l’entità della droga sequestrata avrebbe generato oltre 5 milioni di euro, secondo le valutazioni del Dipartimento centrale per i servizi antidroga. Entrambi i passeggeri sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Bolzano.