Corruzione e conflitti di interesse nell'urbanistica milanese

Un sistema di favoritismi

Le recenti indagini condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno messo in luce un sistema di favoritismi e conflitti di interesse che permea il settore dell’urbanistica nella città. Secondo un’informativa risalente a novembre, non si tratta di sporadici casi di false attestazioni, ma di un vero e proprio “esercizio distorto di poteri e funzioni pubbliche” in cambio di vantaggi professionali. Questo scenario allarmante ha portato a perquisizioni e a un’inchiesta approfondita sulla gestione urbanistica milanese, coordinata da un pool di magistrati.

Il ruolo della Commissione paesaggio

Un aspetto cruciale emerso dalle indagini riguarda la Commissione paesaggio, il cui parere è fondamentale per l’approvazione dei progetti urbanistici. Gli investigatori hanno evidenziato che i membri di questa commissione operano in un contesto intriso di conflitti di interesse. Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia, è stato accusato di non aver segnalato un conflitto legato al rapporto di lavoro della figlia con una società coinvolta in pratiche esaminate dalla Commissione. Questo solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’integrità delle decisioni prese in ambito urbanistico.

Le conseguenze delle inchieste

Le inchieste in corso hanno già portato a sequestri di edifici e cantieri, con accuse che spaziano dalla lottizzazione abusiva al traffico di influenze illecite. Un architetto, rimosso da un progetto, ha descritto il sistema come “viziato”, evidenziando come molti progetti vengano bloccati dalla Commissione, solo per essere successivamente approvati quando il progettista cambia. Questo meccanismo solleva preoccupazioni sulla legittimità delle pratiche urbanistiche e sulla qualità della pianificazione urbana a Milano.

Un futuro incerto per l’urbanistica milanese

Con la cosiddetta legge “salva Milano” attualmente bloccata al Senato, il futuro dell’urbanistica nella città appare incerto. Le indagini continuano a rivelare un quadro complesso e preoccupante, in cui i conflitti di interesse sembrano essere la norma piuttosto che l’eccezione. La necessità di una riforma profonda e di una maggiore trasparenza nel settore è più urgente che mai, affinché Milano possa recuperare la fiducia dei cittadini e garantire uno sviluppo urbano sostenibile e giusto.