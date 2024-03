Cortei: Schlein, 'Meloni? Non sa a cosa si riferisce, noi per rispetto regole'**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Non so a cosa si riferisca Giorgia Meloni... Per noi la cosa importante è sostenere ogni giorno le forze dell'ordine ma questo non vuole dire non avere diritto di critica quando si vedo un uso sproporzionato delle forza. E' il sale della democrazia. ...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Non so a cosa si riferisca Giorgia Meloni… Per noi la cosa importante è sostenere ogni giorno le forze dell'ordine ma questo non vuole dire non avere diritto di critica quando si vedo un uso sproporzionato delle forza. E' il sale della democrazia. Non è nostra intenzione fare campagne denigratorie, per noi vale il rispetto delle regole, da parte di tutti". Così Elly Schlein a Tagadà su La7 in collegamento dall'Abruzzo.