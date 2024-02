Cortei: Schlein, 'Meloni si nasconde dietro ministri, venga a riferire in aula

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Noi vogliamo che Meloni smetta di nascondersi dietro ai suoi ministri. Si assuma la responsabilità. E' incredibile che non abbia detto ancora un parola su quelle immagini sconvolgenti. Ci sono state le parole nette del presidente Mattarella, manca solo l...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Noi vogliamo che Meloni smetta di nascondersi dietro ai suoi ministri. Si assuma la responsabilità. E' incredibile che non abbia detto ancora un parola su quelle immagini sconvolgenti. Ci sono state le parole nette del presidente Mattarella, manca solo la voce di Meloni e per questo abbiamo chiesto a lei di venire in aula". Così Elly Schlein parlando alla sede del Pd a Cagliari.