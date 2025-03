Cosmetica, De Pascale (E-Romagna): "Cosmoprof porta Bologna in tutto il mondo"

Bologna, 20 mar. – (Adnkronos) – “Stiamo parlando di una manifestazione internazionale che grazie a BolognaFiere porta la città di Bologna e l’Emilia Romagna in tutto il mondo”. Lo afferma Michele De Pascale, presidente della regione Emilia Romagna, alla 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all’industria cosmetica, fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.

Anche il settore a cui è dedicata la manifestazione è "strategico, con elementi di innovazione e crescita molto significativi e che, anche in Emilia Romagna, registra numeri importanti. Si tratta ovviamente – aggiunge De Pascale – di un appuntamento rilevantissimo per tutta la filiera, sia per la rete professionale di distribuzione sia per la parte di produzione industriale. La forza degli eventi fieristici in Emilia Romagna è che non sono solo delle vetrine, ma sono inscindibilmente connessi e legati anche ad un tessuto produttivo e industriale che, poi, è una parte rilevante anche dell'esposizione, non solo del contesto” conclude.