Covid: Colucci (M5s), 'FdI in difficoltà rilancia complottismo'

Roma, 1 mar (Adnkronos) – "Le assurde dichiarazioni di Ciancitto sono l'ennesima prova del pietoso e disgustoso uso politico che la destra continua a fare della commissione Covid. Ma sono anche la prova della difficoltà e dell'imbarazzo in cui si trova Fratelli d'Italia". Lo dice il capogruppo del M5S in commissione Covid Alfonso Colucci.

"Visto che gli scienziati auditi dalla commissione hanno convalidato le politiche messe in atto dal governo Conte per fronteggiare la pandemia – da ultimo le dichiarazioni rese dal premio Nobel Parisi, sentito in audizione martedì scorso – tentano di aggrapparsi a qualsiasi cosa pur di rilanciare assurde teorie complottiate e fantomatici teoremi accusatori allo scopo non di ricercare la verità, ma di alimentare la macchina del fango. Un furore ideologico che non fa che delegittimare il lavoro di questa istituzione, strumentalizzata e piegata a finalità di lotta politica", aggiunge Colucci.