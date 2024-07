Covid: De Poli (Udc), 'atto vandalico contro Tva e Telechiara messaggio inquietante'

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - “Esprimo solidarietà e vicinanza ai direttori di Tva Vicenza Gianmarco Mancassola e di Telechiara Danilo Guerretta e alle rispettive redazioni, vittime di un atto vandalico gravissimo che, siamo certi, non metterà a tacere chi, in questi anni, ha lavor...

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Esprimo solidarietà e vicinanza ai direttori di Tva Vicenza Gianmarco Mancassola e di Telechiara Danilo Guerretta e alle rispettive redazioni, vittime di un atto vandalico gravissimo che, siamo certi, non metterà a tacere chi, in questi anni, ha lavorato con grande professionalità , dedizione ed impegno per garantire un’informazione libera e corretta ai cittadini. Il fatto che questa aggressione sia avvenuta all’indomani della messa in onda di un servizio sulle false vaccinazioni Covid per ottenere il green pass è inquietante". Così il senatore questore dell’Udc, Antonio De Poli.

"La risposta a questo gesto vigliacco e ignorante è l’intelligenza e l’unità. Il linguaggio delle intimidazioni e della violenza vanno condannati sempre, senza se e senza ma. Abbiamo il dovere tutti, istituzioni e società civile di essere accanto ai professionisti dell’informazione che, coraggiosamente, lavorano per informare le nostre comunità. Mi auguro che la magistratura faccia piena luce su quanto è accaduto”, conclude.