Covid e No Vax: proroga di altri 6 mesi per il pagamento delle multe

Covid e No Vax: proroga di altri 6 mesi per il pagamento delle multe

Proroga fino al 31 dicembre 2024 per le multe dei No Vax, lo ha stabilito un emendamento al decreto Milleproroghe

Prorogato di altri sei mesi, fino al 31 dicembre 2024, il pagamento delle multe per i No Vax, coloro che hanno violato l’obbligo di vaccinazione per il Covid.

Proroga per le multe dei No Vax, cos’è successo?

Il nuovo slittamento è stato introdotto in un emendamento al decreto Milleproroghe, presentato da Alberto Bagnai, del partito della Lega, approvato dalle commissioni bilancio e affari costituzionali della Camera e passato per 8 voti.

Prorogate le multe per i No Vax , il pensiero di Luigi Marattin

Su X il deputato Luigi Marattin, in merito alla proroga, scrive:

«Ore 23. Combattiamo una battaglia contro l’emendamento 4.2 Bagnai (un nome una garanzia) che rinvia per l’ennesima volta le multe per chi se n’è fregato della scienza e non si è vaccinato durante il Covid. Tra l’imbarazzo anche di una parte della maggioranza, quella che non ha venduto tutta l’anima al cialtronismo e al populismo. #FuckNoVax».

Marco Grimaldi e la proroga del pagamento delle multe per i No Vax

Altra opposizione, in merito alla proroga dei pagamenti delle multe, è presentata dal vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi: