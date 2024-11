Cremona, 16enne muore a scuola per un malore: donati gli organi

In una scuola di Cremona un ragazzo di 16 anni ha avuto un malore improvviso mentre stava tornando in classe

Un ragazzo di 16 anni, che frequentava un corso professionale presso l’istituto Cr.Forma di Cremona, è stato colpito da un malore improvviso al termine dell’intervallo.

Durante la mattinata di oggi, martedì 5 novembre, il giovane ha avvertito un profondo malessere e si è accasciato a terra tra il primo e il secondo piano della scuola. Quando si sono accorti di ciò che era successo, i docenti sono accorsi tempestivamente e hanno cercato di rianimarlo con un massaggio cardiaco. I soccorsi sono arrivati con un’ambulanza e un’automedica. Tuttavia le condizioni del ragazzo sono apparse sin da subito molto critiche.

La corsa in ospedale

Considerata la gravità della situazione il giovane è stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia con l’elisoccorso. Nonostante tutti i tentativi dei medici, però non è sopravvissuto. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il 16enne stesse rientrando in classe quando si è sentito male.

Donati gli organi del ragazzo

“Siamo tutti costernati. Siamo vicini alla famiglia di Francesco, preghiamo per lui” ha dichiarato Paola Brignoli, direttrice dell’istituto, in un’intervista rilasciata a CremonaOggi. La famiglia del giovane, residente in un comune della provincia di Cremona, ha deciso consentire la donazione degli organi.