A soli 33 anni ha perso la vita l’atleta Valentina Sergi: la donna avrebbe avuto un malore mentre faceva la doccia in casa.

Il malore e la morte di Valentina Sergi

Valentina Sergi, giocatrice di 33 anni dell’Astra Volley di Presicce-Acquarica, è stata trovata senza vita giovedì 24 ottobre nel suo appartamento.

L’atleta, originaria di Torre San Giovanni, marina di Ugento, secondo le prime informazioni, avrebbe avuto un malore improvviso mentre era sotto la doccia. Sarebbe stato il compagno a rendersi conto di quanto stava accadendo e a lanciare l’allarme, ma per Valentina non c’è stato niente da fare. La giovane non avrebbe più ripreso conoscenza dopo la caduta.

I funerali di Valentina Sergi

I funerali sono in programma oggi 25 ottobre alle 16 nella chiesa della Madonna dell’Aiuto di Torre San Giovanni. La salma sarà poi tumulata a Casarano.

Valentina Sergi: pallavolista dell’Astra Volley

La giovane era titolare insieme al compagno di uno storico locale della località marina. Inoltre, faceva parte di una squadra locale di pallavolo, l’Astra Volley. L’intera squadra è sotto shock per l’accaduto: