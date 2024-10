Era circa la mezzanotte a cavallo fra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, quando un’automobile sulla quale erano presenti 5 ragazzi tra i 17 e i 21 anni è uscita di strada a Cantù (Como). Nel gravissimo incidente, un giovanissimo ha perso la vita, mentre gli altri 4 amici sono rimasti feriti.

Cantù, incidente nella notte: un ragazzo è morto, 4 feriti gravi

Precisamente, il sinistro è avvenuto a Carugo, comune alle porte Cantù in provincia di Como, lungo la strada provinciale Arosio-Canzo. Secondo quanto appreso, l’incidente non ha coinvolto altri mezzi: si è trattato di un sinistro totalmente autonomo, dipeso dal fatto che l’automobile sula quale si trovavano i 5 ragazzi sia finita fuori strada.

Cantù, incidente nella notte: intervengono le ambulanze

Quattro ambulanze e tre automediche sono arrivate sul posto, ma per uno dei giovani presenti nell’auto era ormai troppo tardi. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente: il giovane era già morto. Due dei suoi amici sono stati ricoverati in prognosi riservata in ospedale e le loro condizioni di salute erano gravissime nel momento in cui le autorità sono giunte sul posto. Anche gli ultimi due ragazzi risultano feriti, anche se in maniera meno grave rispetto agli amici.