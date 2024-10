L’Emilia Romagna è alle prese con una difficile situazione dovuta al maltempo che sta martoriando ormai da giorni la regione. Le forti piogge hanno causato piene dei fiumi e allagamenti nelle strade di tante città. Uno dei comuni più colpiti è stato senza dubbio Bologna.

Maltempo a Bologna, scuole ancora chiuse: la situazione

La decisione del comune di Bologna è quella di mantenere gli edifici scolastici chiusi anche per la giornata di oggi, venerdì 25 ottobre. L’Emilia centrale è in allerta arancione e non rossa, ma le forti piogge stanno insistendo in aree già sature di acqua e perciò più pericolose. Non solo, le aziende sono invitate a favorire al massimo l’utilizzo dello smart working.

Maltempo a Bologna, scuole ancora chiuse: la partita

Un altro tema di discussione, in queste ore, è stato quello in riferimento alla partita di Serie A che era prevista per sabato alle 18 proprio a Bologna con i rossoblù che erano pronti ad ospitare il Milan. Il sindaco ha sospeso il match con un’ordinanza, ma non è ancora scritta l’ultima parola. Il calendario della Serie A è congestionato al massimo e per non rischiare di compromettere la regolarità del torneo la Lega Calcio vorrebbe che la partita si svolgesse regolarmente (andrebbe altrimenti a slittare sino a primavera). Il Dall’Ara potrebbe essere in grado di ospitare le due squadre, ma il quartiere dove si trova lo stadio non potrebbe far fronte all’arrivo dei 35 mila spettatori attesi. Ecco perché alla fine la partita potrebbe svolgersi, ma a porte chiuse.