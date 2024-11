Crescita demografica in Alberta: nuove seggi in arrivo per il parlamento

Crescita demografica in Alberta: nuove seggi in arrivo per il parlamento

Crescita della popolazione in Alberta

Negli ultimi anni, Alberta ha registrato un significativo aumento della popolazione, raggiungendo quasi cinque milioni di abitanti. Questo trend demografico ha spinto il governo provinciale a considerare l’aggiunta di nuovi seggi nella legislatura, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza più equa per i cittadini. Il Ministro della Giustizia, Mickey Amery, ha presentato un disegno di legge che prevede l’introduzione di due nuovi distretti elettorali, portando il totale a 89 seggi in vista delle elezioni generali del 2027.

Motivazioni dietro la proposta

La proposta di Amery è motivata dalla necessità di affrontare l’overpopulation in alcune aree della provincia. Attualmente, nove dei 87 collegi elettorali esistenti superano il limite di popolazione consentito, che non deve essere superiore al 25% rispetto alla media degli altri distretti. L’aggiunta di due rappresentanti nella assemblea legislativa è vista come un passo fondamentale per migliorare la rappresentanza degli elettori e garantire che le loro esigenze siano adeguatamente ascoltate e rappresentate.

Prossimi passi e impatti attesi

Se il disegno di legge verrà approvato, il governo istituirà un comitato per studiare e raccomandare le modifiche necessarie ai confini dei collegi esistenti. L’ultima volta che l’assemblea legislativa dell’Alberta è stata ampliata risale al 2010, quando furono creati quattro nuovi distretti. Con una crescita della popolazione di circa 204.000 persone, pari al 4,4%, tra il 1° luglio 2023 e il 1° luglio di quest’anno, Alberta ha registrato il tasso di crescita annuale più alto dal 1981, superando tutte le altre province canadesi.

Conclusioni sulla rappresentanza elettorale

La proposta di aggiungere seggi elettorali in Alberta rappresenta un’importante opportunità per migliorare la rappresentanza democratica nella provincia. Con l’aumento della popolazione, è fondamentale che il sistema elettorale si adatti per riflettere le reali esigenze dei cittadini. La decisione del governo di rivedere i confini elettorali potrebbe avere un impatto significativo sulla politica provinciale e sulla vita quotidiana degli abitanti di Alberta.